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Инвестиции в модернизацию вокзалов СКЖД составят более 300 млн рублей в 2018 году
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Инвестиции в модернизацию вокзалов СКЖД составят более 300 млн рублей в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2018 году в реконструкцию, модернизацию и адаптацию инфраструктуры Северо-Кавказской дирекции железнодорожных вокзалов планируется инвестировать 305 млн рублей, следует из сообщения службы корпоративных коммуникаций магистрали.
Продолжатся работы по реконструкции вокзалов Грозный и Сальск, техническому перевооружению для маломобильных пассажиров вокзалов Туапсе, Лазаревская и Лоо, а также адаптации для маломобильных групп населения вокзалов Пятигорск и Махачкала.
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на генерального директора РЖД Олега Белозерова, что инвестпрограмма компании на 2018 год объемом более 500 млрд рублей будет скорректирована в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. В 2017 году инвестпрограмма РЖД составила около 500 млрд рублей.
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