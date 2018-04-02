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Сбербанк ввел новую программу в линейку программ кредитования бизнеса
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Сбербанк ввел новую программу в линейку программ кредитования бизнеса 

Банки.ру 51 минуту назад
Сбербанк России добавил новую программу кредитования малого и среднего бизнеса — «Бизнес-Контракт».
Денежные средства по этой программе могут быть направлены на пополнение оборотных средств для финансирования затрат на выполнение контрактов (государственных, экспортных, на внутреннем рынке), рефинансирование затрат по исполненным контрактам, вложения во внеоборотные активы, которые используются или будут использоваться для выполнения контрактов, рефинансирование кредитов других банков, предоставленных на финансирование контрактов.
Финансирование можно привлечь в сумме от 500 тыс. до 600 млн рублей на срок от одного месяца до трех лет под ставку от 11% годовых.
«Сбербанк постоянно увеличивает количество своих кредитных предложений, тем самым перекрывая все возможные аспекты целевого финансирования бизнеса. При этом минимальные ставки по кредитным программам находятся на конкурентоспособном уровне», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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