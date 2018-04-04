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Кредитование малого и среднего бизнеса в России выросло впервые с 2013 года
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Кредитование малого и среднего бизнеса в России выросло впервые с 2013 года 

Ведомости 1 час назад
В 2017 г. российские банки выдали малым и средним предприятиям 6,1 трлн руб. кредитов — это на 15% больше, чем годом ранее, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА». Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 г., но докризисных значений не достигло: по итогам 2013 г. было выдано 8,1 трлн руб. кредитов.
По данным ЦБ, объем кредитов малому и среднему бизнесу сокращается четвертый год подряд — минус 7% в 2017 г. (4,2 трлн руб.). Но в исследовании «Эксперт РА» говорится, что отрицательная динамика связана с изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в августе 2017 г. Из-за этого более 600 000 организаций перестали считаться субъектами малого и среднего бизнеса.
По данным агентства «Эксперт РА», вырос не только объем кредитования, но и число поданных и одобренных заявок на кредиты.
Лидером по кредитованию малого и среднего бизнеса в прошлом году стал Сбербанк. В топ-5 крупнейших кредиторов небольших компаний также вошли ВТБ, Московский индустриальный банк, банк «Санкт-Петербург» и Альфа-банк.
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