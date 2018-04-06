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Фондовый рынок России открылся снижением
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Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Прайм
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,4% и составил 2286,53 пункта.
Индекс РТС просел на 0,6%, до 1246,53 пункта.
Мировые цены на нефть снижаются на новостях о возможном увеличении пошлин со стороны США на товары из Китая
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,78% — до $67,81 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,71% — до $63,09 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары до $100 млрд
Он также добавил, что несмотря на действия Китая, «США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа».
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