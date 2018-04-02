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СМИ: Alibaba купила китайский сервис доставки еды Ele.me за $9,5 млрд
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СМИ: Alibaba купила китайский сервис доставки еды Ele.me за $9,5 млрд 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Alibaba Group подписала соглашение о покупке ведущего китайского онлайн-сервиса доставки еды Ele.me, стоимость которого оценивается в $9,5 млрд, сообщает газета China Daily.
"Этот шаг станет настоящим прорывом в реализации плана компании — от новой торговли к новой форме потребления", — говорится в официальном заявлении вице-президента Alibaba Group Чжан Юна. По его словам, Ele.me позволит усовершенствовать и создать «необходимую инфраструктуру для реализации новой формы ретейла».
В соответствии с соглашением, основатель сервиса Чжан Сюйхао сохранит за собой позицию председателя Ele.me, в то время как Чжан Юн станет его генеральным директором.
Как отмечают специалисты, одной из причин заключения этой сделки стала растущая конкуренция между телекоммуникационными компаниями КНР. Новый сервис Alibaba будет конкурировать с онлайн-платформой для заказа еды и продуктов питания Meituan, который принадлежит крупнейшей китайской компании в сфере телекоммуникаций Tencent. По словам экспертов, «соперничество между лидерами китайского рынка постепенно переходит из онлайн-сферы в офлайн».
Ele.me основана в 2008 году и является одним из крупнейших игроков в отрасли доставки продуктов питания в Китае. Согласно официальным данным, доля сервиса на внутреннем рынке страны составляет около 49%.
Alibaba Group основана Джеком Ма в 1999 году и является крупнейшей интернет-компанией КНР в сфере электронной коммерции. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок, среди которых магазины электронной торговли Taobao, Tmall.com и AliExpress.
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