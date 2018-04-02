В Рязанской области построят четыре современных животноводческих комплекса

Рязанское правительство заключило новое соглашение о сотрудничестве с ООО «Ока молоко», сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Новый документ подготовлен в связи с изменениями, произошедшими у инвестпартнеров. В частности, для выполнения взятых обязательств в декабре 2017 года ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» выкупило активы компании ООО «Ока молоко».

Новое соглашение предусматривает прежние договоренности сторон. До 2020 года инвестор планирует построить на территории Рязанской области четыре животноводческих комплексов на 17 600 голов дойного стада. Проектная мощность животноводческих комплексов составит 159 тысяч тонн молока в год. Планируется создать порядка 500 рабочих мест.

Общая сумма денег, вложенных в реализацию инвестпроекта составит более 14 миллиардов рублей.