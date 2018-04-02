Украинский Приватбанк подал иск на $3 млрд к PwC из-за нарушений при аудите

Украинский государственный Приватбанк подал иск к международной консалтинговой компании PwC на 3 миллиарда долларов из-за нарушений в ходе проведения аудита, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

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