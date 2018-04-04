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В I квартале сумма новых контрактов ГК «А101» увеличилась на 85%
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В I квартале сумма новых контрактов ГК «А101» увеличилась на 85% 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля — РИА Недвижимость. В первом квартале 2018 года сумма новых контрактов ГК «А101» увеличилась на 85%, говорится в пресс-релизе группы.
"За три первых месяца текущего года объём новых контрактов от продажи жилой и коммерческой недвижимости составил 7,1 миллиарда рублей, что на 85% больше аналогичного периода 2017 года", — сообщается в нем.
Планируемые объемы новых контрактов группы в 2018 году составят порядка 350 тысяч квадратных метров.
Поступления от продаж жилой и коммерческой недвижимости и арендной деятельности в первом квартале 2018 года составили 8,1 миллиарда рублей, что в 3,7 раза выше аналогичного показателя прошлого года, добавляется в материалах.
Группа компаний «А101» — инвестиционно-строительный холдинг, входящий в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева. Земельный банк группы составляет 2,5 тысячи гектаров. За последние 5 лет группа ввела в эксплуатацию более 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.
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