В I квартале сумма новых контрактов ГК «А101» увеличилась на 85%

МОСКВА , 4 апреля — РИА Недвижимость. В первом квартале 2018 года сумма новых контрактов ГК «А101» увеличилась на 85%, говорится в пресс-релизе группы.

"За три первых месяца текущего года объём новых контрактов от продажи жилой и коммерческой недвижимости составил 7,1 миллиарда рублей, что на 85% больше аналогичного периода 2017 года", — сообщается в нем.

Планируемые объемы новых контрактов группы в 2018 году составят порядка 350 тысяч квадратных метров.

Поступления от продаж жилой и коммерческой недвижимости и арендной деятельности в первом квартале 2018 года составили 8,1 миллиарда рублей, что в 3,7 раза выше аналогичного показателя прошлого года, добавляется в материалах.