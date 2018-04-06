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Связь-Банк повысил ставки по трем рублевым вкладам
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Связь-Банк повысил ставки по трем рублевым вкладам 

Банки.ру 36 минут назад
Доходность депозита «Легкий» (от 50 тыс. рублей на 547 дней) составит 7,75% годовых (вместо 7,5%). Проценты выплачиваются в конце срока. По вкладу «Ежемесячный доход» (от 30 тыс. рублей) ставки повышены на 367 дней и составят 6,9—7,1% годовых (ранее — 6,7—6,95%). Оформить депозит можно также на 91 и 181 день. Для этих сроков процентные ставки остались без изменений и составляют 6,05—6,6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
По вкладу «Максимальный доход» (от 30 тыс. рублей) на 367 дней процентные ставки составят 7,1—7,3% (вместо 6,9—7,15%).
Продуктовый виджет
По вкладу на 1 100 дней проценты начисляются по периодам: за первый период ставка фиксированная, за второй и третий — три четверти ключевой ставки, но не более 8,25% годовых. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита на три года составят 5,98—6,03% (прежде — 5,92—6%).
Также вклад открывается на 31, 91 и 181 день. Доходность по этим срокам не изменилась и составляет 3,4—6,7% годовых.
По вкладам на 31, 91, 181 и 367 дней проценты выплачиваются в конце срока, на 1 100 дней — ежегодно.
Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.
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