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Примсоцбанк снизил ставки по рублевым вкладам
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Примсоцбанк снизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 15 минут назад
Примсоцбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях.
Доходность вклада «Спринт» (от 10 тыс. рублей на 91 день) составит 6,5% годовых (вместо 6,8%). Проценты выплачиваются в конце срока. «Особый» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6,6% годовых (вместо 6,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Рациональный» оформляется под 6,4% (ранее — под 6,7%), а «Пенсионный депозит» — под 6,7% годовых (вместо 7%). Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.
Продуктовый виджет
По вкладам «Карта+депозит», «Пенсионный+» и «Привлекательный» (срок привлечения — 367 дней) проценты начисляются по периодам. Так, по вкладу «Карта+депозит» (от 3 тыс. рублей) средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,02% (вместо 5,27%). Проценты ежемесячно капитализируются.
По депозиту «Пенсионный+» средняя годовая процентная ставка составит 6,57% (ранее — 6,8%), а по «Привлекательному»— 6,21% (прежде — 6,5%). Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежеквартально.
Все вклады, кроме депозита «Спринт», можно пополнять.
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