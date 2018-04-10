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Инкаробанк понизил ставки по вкладам
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Инкаробанк понизил ставки по вкладам 

Банки.ру 25 минут назад
Инкаробанк принял решение понизить ставки по вкладам. Доходность депозита «Высокий процент» (от 200 тыс. рублей, от 31 до 367 дней) в рублях составит 4,2—4,8% (ранее — 7,45—7,9%), в долларах — 0,5—1% (вместо 1—1,5%), в евро — 0,1—0,25% годовых (вместо 0,5—1%).
Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Универсальный» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро, от 91 до 367 дней) в рублях открывается под 4,3—4,5% (прежде — под 7,45—7,7%), в долларах — под 0,75—1% (прежде — под 1,25—1,5%), в евро — под 0,15—0,25% годовых (ранее — под 0,75—1%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Оба вклада можно пополнять.
Кроме того, окончен прием средств во вклад «Время открытий».
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