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Банк «Александровский» уменьшил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Александровский» уменьшил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 47 минут назад
«Максимум» открывается под 5—7,65% (ранее — под 5—8%), а «Перспектива»— под 4,5—7,15% годовых (ранее — под 4,5—7,5%). Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Срок — 31, 91, 181, 367, 399, 450, 550 и 735 дней.
«Капитал» (от 3 млн рублей, от 91 до 735 дней) привлекается под 7—7,7% годовых (вместо 7,3—7,95%), а «Комфорт» (от 100 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367, 550 и 735 дней) — под 4—6,65% годовых (ранее — под 4—6,9%).
Продуктовый виджет
По вкладу «Максимум» дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
По депозитам «Перспектива», «Капитал» и «Комфорт» возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
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