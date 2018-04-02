Сбербанк создаст собственное облако

Сбербанк создаст собственное облако— Облачная инфраструктура развивается очень быстрыми темпами. Поэтому мы решили инвестировать в нее средства для создания собственных облачных сервисов. Прежде всего, они позволят оптимизировать работу самого банка и сделать ее более безопасной. Также мы хотим открыть данную технологию для бизнесменов, — заявил предправления Сбербанка Герман Греф

В пресс-релизе отмечают, что на сегодня без облачных технологий не обходятся как стартапы, так и крупные компании. Количество хранимых данных растет экспоненциально, а компания не всегда может позволить себе их обработку. При использовании SberCloud компаниями не нужно будет закупать дополнительные сервера для приобретения вычислительной мощности.