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Сбербанк создаст собственное облако
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Сбербанк создаст собственное облако 

Банки Сегодня 1 час назад
Сбербанк создаст собственное облако— Облачная инфраструктура развивается очень быстрыми темпами. Поэтому мы решили инвестировать в нее средства для создания собственных облачных сервисов. Прежде всего, они позволят оптимизировать работу самого банка и сделать ее более безопасной. Также мы хотим открыть данную технологию для бизнесменов, — заявил предправления Сбербанка Герман Греф.
В пресс-релизе отмечают, что на сегодня без облачных технологий не обходятся как стартапы, так и крупные компании. Количество хранимых данных растет экспоненциально, а компания не всегда может позволить себе их обработку. При использовании SberCloud компаниями не нужно будет закупать дополнительные сервера для приобретения вычислительной мощности.
Представители Сбербанка сообщают, что новая облачная платформа будет создана с нуля, для ориентации на Российскую Федерацию и страны СНГ. SberCloud будет иметь множество гибких тарифных планов, которые смогут использовать персональные разработчики, небольшие команды и крупные компании.
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