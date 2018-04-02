«Нафтогаз» оценил возможную компенсацию «Газпрома» за транзит в 2018-2019 годах в $1,2 млрд 

«Нафтогаз» оценивает возможный уровень компенсации от «Газпрома» за недостаточный объем транзита газа через Украину в 2018-2019 годах на уровне в $1,2 млрд, следует из заявления главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.
«Компенсации на ожидаемом уровне $1,2 млрд за 2018-2019 годы», — написал Витренко на своей странице в Facebook.
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по арбитражному разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на транзит газа через территорию Украины.
Из заявлявшихся «Нафтогазом» денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку газа, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд
2 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер [заявил] (https://rns.online/energy/Gazprom-nachinaet-protseduru-rastorzheniya-kontraktov-s-Naftogazom—2018-03-02/), что «Газпром» начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа по причине того, что решение Стокгольмского арбитража по разбирательствам между компаниями существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. 5 марта Миллер сообщил, что «Газпром» [направил] (https://rns.online/energy/Gazprom-napravil-Naftogazu-uvedomlenie-o-rastorzhenii-kontraktov-na-postavku-i-tranzit-gaza—2018-03-05/) «Нафтогазу Украины» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.