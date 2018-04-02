«Нафтогаз» оценил возможную компенсацию «Газпрома» за транзит в 2018-2019 годах в $1,2 млрд

«Нафтогаз» оценивает возможный уровень компенсации от «Газпрома» за недостаточный объем транзита газа через Украину в 2018-2019 годах на уровне в $1,2 млрд, следует из заявления главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко

«Компенсации на ожидаемом уровне $1,2 млрд за 2018-2019 годы», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по арбитражному разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на транзит газа через территорию Украины.

Из заявлявшихся «Нафтогазом» денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку газа, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд