Клиенты Сбербанка зафиксировали 1 млрд дохода по полисам ИСЖ за 2017 год

В 2017 году клиенты Сбербанка по ИСЖ зафиксировали дополнительный доход по полисам на общую сумму около 1 млрд рублей, а сумма по опции «выплата дополнительного инвестиционного дохода» составила 375 млн рублей. Зафиксированный и выплаченный «Сбербанк страхование жизни» инвестиционный доход в среднем составил 10% на полис.

По программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Сбербанк страхование жизни» доступны опция по фиксации и опция по выплате дополнительного инвестиционного дохода в течение срока действия договора. Наибольшее количество фиксаций и выплат пришлось на договоры ИСЖ по стратегиям «Новые технологии», средняя доходность по которой за 2017 год составила 37,5% годовых; «Акции Сбербанка» (8,3% годовых) и «Глобальный фонд облигаций» (6% годовых).

Максимальный размер зафиксированного в 2017 году дохода по конкретным полисам составил 60,61% по стратегии «Глобальный фонд облигаций», 46,41% — по стратегии «Акции Сбербанка» и 43,21% — по стратегии «Новые технологии».

«По условиям договоров ИСЖ «Сбербанк страхование жизни» у клиентов есть возможность регулярно отслеживать дополнительный инвестиционный доход при росте базового актива в личном кабинете и фиксировать заработанную сумму, то есть присоединять ее «к телу» вложения. Таким образом, гарантированная страховая сумма к выплате к концу срока действия полиса возрастает на величину зафиксированного инвестиционного дохода, — поясняет генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко . — Тем не менее, потенциал будущей доходности при этом уменьшится, поэтому использовать опцию нужно осмотрительно. Также, в рамках ИСЖ клиенты могут и досрочно получить выплату инвестиционного дохода».

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