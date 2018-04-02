Банк «Элита» уменьшил ставки по трем вкладам

Ставка по депозиту «Элитный доход» при размещении средств на полгода не изменилась и составляет 6% годовых, а доходность вложений на год снизилась до 6,5% годовых (с 7%). Минимальная сумма вклада — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Продукт «Управляй своим вкладом» оформляется на два года в сумме от 100 тыс. рублей под 6% годовых, от 500 тыс. рублей — под 6,3% (ранее — под 6,5% и 6,8%). Выплата процентов осуществляется ежеквартально.

Годовой вклад «Лучший» размещается в сумме от 100 тыс. рублей под 6,3%, а от 500 тыс. рублей — под 6,5% (вместо 6,8 и 7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклады пополняемые.