Банк «Элита» уменьшил ставки по трем вкладам 

Ставка по депозиту «Элитный доход» при размещении средств на полгода не изменилась и составляет 6% годовых, а доходность вложений на год снизилась до 6,5% годовых (с 7%). Минимальная сумма вклада — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Продукт «Управляй своим вкладом» оформляется на два года в сумме от 100 тыс. рублей под 6% годовых, от 500 тыс. рублей — под 6,3% (ранее — под 6,5% и 6,8%). Выплата процентов осуществляется ежеквартально.
Годовой вклад «Лучший» размещается в сумме от 100 тыс. рублей под 6,3%, а от 500 тыс. рублей — под 6,5% (вместо 6,8 и 7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Вклады пополняемые.