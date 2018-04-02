Сегодня ставки на межбанковском рынке могут снизиться, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб»

При лимите в 550 млрд руб. предложение со стороны банков составило почти 700 млрд руб., то есть около 150 млрд руб. не было размещено в ходе аукциона. Теперь эти средства могут прийти на межбанковский рынок и создать давление на ставки в сторону снижения. Более того, депозиты банков в ЦБ увеличились на 647 млрд руб., то есть в пятницу около 100 млрд руб. было дополнительно размещено на депозитах постоянного действия, ставки по которым значительно ниже ставок как по депозитам, размещаемым в ходе аукционов, так и ставок, сложившихся на межбанковском рынке. По итогам пятницы корсчета как раз сократились до уровня, необходимого для прохождения периода усреднения.

Мы полагаем, что решение привлечь депозиты на пять дней было субоптимальным. По нашим оценкам, в пятницу поступления по бюджетному каналу могли превысить 200 млрд руб., в начале месяца расходы бюджета оказываются на подъеме. При этом Центробанк вряд ли проведет сегодня–завтра депозитные аукционы тонкой настройки — в пятницу он привлек средства на пять дней, и дополнительное привлечение не укладывается в стандартные процедуры регулятора. Таким образом, навес избыточной ликвидности будет лишь нарастать, создавая давление на ставки межбанковского рынка.