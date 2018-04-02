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Вклады юрлиц застрахуют до осени
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Вклады юрлиц застрахуют до осени 

Время бухгалтера 2 часа назад
Президент поручил кабмину и Центробанку закрепить в законах страховку вкладов малых предприятий до начала осени этого года.
Госдума одобрила этот проект еще в прошлом году. Согласно нововведениям, малый и микробизнес получит до 1,4 млн рублей, если у банка, в котором лежат средства компаний, отзовут лицензию или введут мораторий на выплаты.
За сохранность средств отвечают сами банки: ежеквартально им придется отчислять по 0,15% от среднего остатка на счетах в Фонд страхования вкладов. По статистике АСВ, допвзносы могут составить больше 20 млрд руб.
Депутаты считают, что нововведения могут принять уже весной. Крупные банки пока что хранят молчание.
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