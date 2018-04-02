Суд прекратил дело по иску девелопера океанариума к офшору Аблязова

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску инвестора строительства океанариума на Поклонной горе в Москве, ООО «Марин гарденс», к зарегистрированной на Кипре компании Facebook Trading Limited о взыскании 27,7 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.

Как установил суд, ответчик в декабре 2014 года прекратил деятельность путем ликвидации, что подтверждается аффидавитом, заверенным окружным судом Никосии, представленным в материалы дела. В связи с этим суд прекратил производство. В своем иске «Марин Гарденс», которую ранее контролировал экс-владелец казахстанского «БТА Банка» Мухтар Аблязов , требовала взыскать с ответчика, также связанного с Аблязовым, задолженность по договору займа от 24 июня 2008 года. Представитель истца заявлял в суде, что сюда входит основной долг, проценты и неустойка.

Из материалов арбитражных дел следует, что договор займа с Facebook Trading Limited на сумму 99,4 миллиона долларов «Марин Гарденс» заключила на следующий день после того, как получила более 99 миллионов долларов от своего учредителя Legendcatch Services Limited в качестве взноса в уставный капитал. Условия договора займа в материалах суда не сообщались.

Как указал арбитраж Москвы в 2010 году, денежные средства в размере 99,4 миллиона долларов не предназначались для целей реального строительства океанариума, а проводились через счета «Марин Гарденс» с целью вывести их в офшорные компании, создав видимость целевого расходования на строительство (вклад в УК инвестора строительства океанариума) перед кредитором «БТА Банком». В том же судебном акте говорилось, что Facebook Trading принадлежит Аблязову.

Арбитраж Москвы в октябре 2016 года признал «Марин Гарденс» банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Но дело о банкротстве было прекращено 20 июля в связи с утверждением судом мирового соглашения должника с кредиторами. По условиям соглашения, «Марин Гарденс» обязалась погасить обязательства перед четырьмя мелкими кредиторами в общем объеме менее 2 миллионов рублей до 1 сентября 2017 года, а перед двумя крупными — «БТА Банком» (сумма долга — 8,2 миллиарда рублей) и ООО «Меркурий» (308 миллионов рублей) — до 1 июля 2022 года.