Бензин может подорожать на пять рублей

Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в конце прошлой недели достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 года. Об этом пишет РБК.

«СПТР выражает обеспокоенность политикой крупных игроков топливного рынка — нефтяных компаний, которые искусственно ограничивают предложение топлива на биржевом рынке, формируя таким образом искусственный дефицит и провоцируя рост цен как на биржевом рынке, так на АЗС, и для конечных потребителей — промышленных компаний и сельхозпроизводителей», — говорится в сообщении совета. По его данным, в некоторых регионах уже наблюдается дефицит на АЗС, а независимые сети заправок вынуждены торговать топливом в убыток или с минимальной прибылью.

По данным «Аналитики товарных рынков» (АТР), доходность сетей АЗС в Санкт-Петербурге , отдельных регионах Урала и Сибири стала отрицательной и даже в Москве приблизилась к критической. За вычетом операционных расходов — на зарплату, хранение топлива, его перевозку и т.д. в четыре рубля на литр — столичные АЗС, по расчетам экспертов АТР, зарабатывают всего 80 копеек на литре бензина при доходности в 12,3%.

Эксперты полагают, что основная причина такого резкого роста цен на бирже — это увеличение экспортного паритета (стоимости поставки топлива на экспорт за вычетом транспортных расходов и налогов) по сравнению с ценами внутреннего рынка. Он растет из-за повышения мировых цен на нефть: компании предпочитают вывозить товар, сокращая поставки на биржу. К тому же нефтяники накапливают запасы бензина к 1 апреля, чтобы быть готовыми к периоду остановки НПЗ на ремонт. Если такая тенденция продолжится и дальше, то цены на заправках через три месяца могут прибавить до пяти рублей на литр, или независимые АЗС просто прекратят торговать топливом.