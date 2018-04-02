Наука и техника: Омелян пообещал украинцам суперскоростной Hyperloop

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в эфире одного из телеканалов.

«Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний», — пояснил министр.

Омелян признал, что это большой проект, который потребует много усилий и координации.

«В наших планах — это 2019», — подчеркнул он.

По оценке Ukrainian Institute for the Future стоимость Hyperloop «Киев-Одесса» — 3,6 млрд долларов. По расчету UIF для покрытия только эксплуатационных расходов стоимость билета должна быть 19,8 долл (518 гривен по курсу). По другому подходу, чтобы проект был окупаемым через 30 лет, цена билета должна быть не менее 4384 гривен.

Социальные сети мгновенно взорвались ироничными постами и шутками о «Гиперлупе» в Украине. В Twitterдаже появился аккаунт Hyperloop, который «смеется сам над собой».

Ранее Омелян сообщил, что в следующем году планируют выделить 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос. В планах — строительство 5 аэропортов в год.