«Роснефть» в январе-марте увеличила добычу нефти на 0,4% — до 46,8 млн тонн

«Роснефть» увеличила добычу нефти в январе-марте 2018 года на 0,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 46,795 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В марте «Роснефть» добыла 16,137 млн тонн.

Добыча «Лукойла» в январе-марте снизилась на 1,7%, до 20,017 млн тонн. В марте компания добыла 6,901 млн тонн. «Сургутнефтегаз» снизил добычу нефти за три месяца на 1,8% — до 14,803 млн тонн, в марте добыча компании составила 5,099 млн тонн. «Газпром нефть» с начала года снизила добычу на 1,2% — до 9,528 млн тонн. В марте показатель добычи компании составил 3,312 млн тонн. «Татнефть» сократила добычу в январе-марте на 1,6%, до 7,098 млн тонн. Добыча компании в марте составила 2,446 млн тонн.

Добыча «Башнефти» сократилась в январе-марте текущего года на 13% — до 4,705 млн тонн. В марте показатель добычи компании составил 1,623 млн тонн. «Славнефть» с начала года 3,279 млн тонн нефти, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В марте добыча «Славнефти» составила 1,13 млн тонн. «Новатэк» сократил добычу за три месяца на 5% — до 1,827 млн тонн. В марте показатель добычи компании составил 634,8 тыс. тонн. «Русснефть» добыла за отчетный период 1,737 млн тонн, снизив добычу на 0,1%. В марте добыча компании составила 602,9 тыс. тонн. «Нефтегазхолдинг» (ранее — Независимая нефтегазовая компания , ННК) сократил добычу за три месяца на 10,5% — до 479,6 тыс. тонн, в марте компания добыла 162,8 тыс. тонн.

Добыча нефти операторами СРП в январе-марте выросла на 3,1%, до 4,435 млн тонн. В марте операторы СРП добыли 1,519 млн тонн. Прочие недропользователи увеличили добычу в январе-марте на 0,3% — до 19,841 млн тонн. В марте их добыча составила 6,823 млн тонн.