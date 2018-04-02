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Добыча газа в России в I квартале выросла на 4,5% — до 190,5 млрд кубометров
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Добыча газа в России в I квартале выросла на 4,5% — до 190,5 млрд кубометров 

Rambler News Service 23 минуты назад
Добыча газа в России увеличилась в январе-марте 2018 года на 4,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 190,462 млрд кубометров. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
При этом добыча газа в марте составила 65,676 млрд кубометров.
В начале декабря прошлого года глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков [заявлял] (https://rns.online/energy/Minenergo-ozhidaet-v-2018-godu-dobichu-gaza-v-Rossii-na-urovne-690-mlrd-kubometrov-2017-12-05/), что Минэнерго ожидает добычу газа в России в 2018 году на уровне примерно 690 млрд кубометров.
Добыча газа в России в 2017 году выросла на 7,9% — до 690,502 млрд кубометров.
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