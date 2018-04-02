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Оптимизм японских компаний ослаб в I квартале
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Оптимизм японских компаний ослаб в I квартале 

Вести Экономика 14 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Крупные японские компании планируют увеличить инвестиции в этом году, несмотря на то что укрепление иены подорвало их доверие, которое немного снизилось с самого высокого уровня за более чем десятилетие. Об этом сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/FRANCK ROBICHON
Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в I квартале опустился до 24 пунктов с 26 пунктов в IV квартале 2017 года, свидетельствуют данные Банка Японии.
Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 25 пунктов.
Индикатор доверия крупных непроизводственных компаний страны в январе-марте снизился до 23 пунктов с пересмотренных 25 пунктов. Прогноз предполагал снижение до 24 пунктов.
Крупные компании во всех отраслях сообщили, что планируют увеличить инвестиции в основной капитал на 2,3% в финансовом году, который завершится в марте 2019 года (прогноз: +1%).
Крупные производители ожидают, что средний курс иены составит 109,66 за доллар в финансовом году, завершающемся в марте 2019 года.
Индикатор настроений малых компаний перерабатывающей промышленности остался на отметке 15 пунктов. Индикатор доверия малых непроизводственных компаний вырос с 9 до 10 пунктов.
Опрос «Танкан» был проведен с 26 февраля по 30 марта среди 10 020 компаний.
Как сообщали «Вести. Экономика», ВВП Японии в октябре-декабре вырос восьмой квартал подряд. Это наиболее длительный период роста с 1989 года. Однако темпы роста резко снизились.
Самый медленный рост в Японии за два года и укрепление иены подчеркивают, что центробанк страны все еще не может отказаться от программы стимулов, которую становится все труднее поддерживать.
Дальнейший рост курса иены способен подорвать рост заработной платы в этом году, что нанесет ущерб усилиям Банка Японии по ускорению инфляции.
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