Оптимизм японских компаний ослаб в I квартале

Москва , 2 апреля — «Вести. Экономика». Крупные японские компании планируют увеличить инвестиции в этом году, несмотря на то что укрепление иены подорвало их доверие, которое немного снизилось с самого высокого уровня за более чем десятилетие. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в I квартале опустился до 24 пунктов с 26 пунктов в IV квартале 2017 года, свидетельствуют данные Банка Японии

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 25 пунктов.

Индикатор доверия крупных непроизводственных компаний страны в январе-марте снизился до 23 пунктов с пересмотренных 25 пунктов. Прогноз предполагал снижение до 24 пунктов.

Крупные компании во всех отраслях сообщили, что планируют увеличить инвестиции в основной капитал на 2,3% в финансовом году, который завершится в марте 2019 года (прогноз: +1%).

Крупные производители ожидают, что средний курс иены составит 109,66 за доллар в финансовом году, завершающемся в марте 2019 года.

Индикатор настроений малых компаний перерабатывающей промышленности остался на отметке 15 пунктов. Индикатор доверия малых непроизводственных компаний вырос с 9 до 10 пунктов.

Опрос «Танкан» был проведен с 26 февраля по 30 марта среди 10 020 компаний.

Как сообщали «Вести. Экономика», ВВП Японии в октябре-декабре вырос восьмой квартал подряд. Это наиболее длительный период роста с 1989 года. Однако темпы роста резко снизились.

Самый медленный рост в Японии за два года и укрепление иены подчеркивают, что центробанк страны все еще не может отказаться от программы стимулов, которую становится все труднее поддерживать.

Дальнейший рост курса иены способен подорвать рост заработной платы в этом году, что нанесет ущерб усилиям Банка Японии по ускорению инфляции.