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«Мечел» увеличил выручку по МСФО в 2017 году на 8% — до 299,1 млрд рублей
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«Мечел» увеличил выручку по МСФО в 2017 году на 8% — до 299,1 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Показатель EBITDA вырос на 23%, до 81,1 млрд рублей. Прибыль, которая приходится на акционеров «Мечела» составила 11,6 млрд рублей. Операционная прибыль выросла в 2017 году на 34%, до 57,2 млрд рублей.
«Финансовый результат 2017 года превзошел показатели 2016 года. Высокий уровень цен на уголь оказал существенную поддержку результатам нашего добывающего дивизиона. Металлургический дивизион в прошлом году работал в более сложных условиях, но к концу года ситуация стабилизировалась и дивизион достиг хороших результатов», — сказал генеральный директор «Мечела» Олег Коржов.
Капитальные затраты компании в прошлом году выросли на 25%, до 11 млрд рублей. Планы на 2018 год предусматривают увеличение инвестиций.
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