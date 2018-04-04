«Кузбасская топливная компания» в 2017 г нарастила чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза

Чистая прибыль " Кузбасской топливной компании " (КТК) по МСФО в 2017 году выросла в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 2,104 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка в 2017 году увеличилась на 44%, до 38,662 миллиарда рублей, операционная прибыль выросла в 2,5 раза в годовом выражении и составила 3,246 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 6,092 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза. Показатель EBITDA вырос в 1,9 раза, до 5,08 миллиарда рублей.

Выручка в четвертом квартале увеличилась на 28% по сравнению с предыдущим кварталом, до 13,233 миллиарда рублей. Квартальный показатель EBITDA составил 2,74 миллиарда рублей, что в 1,9 раза больше, чем в третьем квартале. Чистая прибыль в четвертом квартале выросла в 3 раза, до 1,564 миллиарда рублей.

Отмечается, что основными факторами, оказавшими влияние на финансовый результат по итогам года, стали рост цен на мировых рынках угля, а также рост объемов продаж на 9%.