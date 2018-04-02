Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО в 2017 году снизилась в 4,5 раза — до 392,8 млн рублей

Территориальная генерирующая компания № 14 (ТГК-14) получила в 2017 году чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящуюся на акционеров, в размере 392,825 млн рублей, что в 4,5 раза меньше, чем годом ранее, следует из отчетности компании. Годом ранее показатель составил 1,753 млрд рублей. Выручка компании по итогам 2017 года составила 12,64 млрд рублей, что на 1,7% превышает показатели предыдущего года. Операционная прибыль сократилась в 3 раза — до 715,46 млн рублей. Прибыль до налогообложения составила 434,15 млн рублей против 1,761 млрд рублей в 2016 году (снижение в 4,1 раза). Территориальная генерирующая компания №14 занимается производством и сбытом тепловой и электрической энергии в Забайкальском крае Бурятии . В состав ТГК-14 входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тыс. Гкал/ч.