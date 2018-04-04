Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО в 2017 г выросла на 25%

Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО по итогам 2017 года выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом — до 29,143 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

Чистые процентные доходы банка за год выросли на 6,1% — до 45,094 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 37 миллиардов рублей, увеличившись на 24,7%. Операционный доход вырос на 19,8% — до 65 432 миллиарда рублей.

Активы банка за год выросли на 11,7% — до 842,4 миллиарда рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года. Собственные средства банка увеличились на 0,5% — до 116,6 миллиарда рублей по состоянию на конец прошлого года.