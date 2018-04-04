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Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО в 2017 г выросла на 25%
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Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО в 2017 г выросла на 25% 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО по итогам 2017 года выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом — до 29,143 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
Чистые процентные доходы банка за год выросли на 6,1% — до 45,094 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 37 миллиардов рублей, увеличившись на 24,7%. Операционный доход вырос на 19,8% — до 65 432 миллиарда рублей.
Активы банка за год выросли на 11,7% — до 842,4 миллиарда рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года. Собственные средства банка увеличились на 0,5% — до 116,6 миллиарда рублей по состоянию на конец прошлого года.
Райффайзенбанк — «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По данным РИА Рейтинг, на 1 марта 2018 года банк занимает 12-е место в банковской системе РФ с активами в размере 977,3 миллиарда рублей.
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 Ещё 8 источников 
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