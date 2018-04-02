Росморречфлот отметил высокие результаты работы АО «Ростерминалуголь» в 2017 году

Перевалка угля АО «Ростерминалуголь» по итогам 2017 года увеличилась на 38%, достигнув рекордного для российских специализированных угольных терминалов уровня в 25,03 млн тонн. Производительность труда на предприятии составила 45,8 тыс. тонн на единицу среднесписочной численности работников, на 35% превзойдя аналогичный показатель 2016 года.

За год на терминале на 38% увеличилось число выгруженных единиц подвижного состава: 347 735 полувагонов в сравнении с 252 340 в 2016 году. За 12 месяцев на причалах «Ростерминалугля» погружено 344 судна (+22% к 2016 году), включая крупнейший в истории Морского порта Усть-Луга балкер Navios Pollux, взявший на борт 128 тыс. тонн угля. Средняя судовая партия в 2017 году увеличилась на 14% и составила 72,7 тыс. тонн, при этом среднее время погрузки судна сократилось на 3% до 32,5 часов.

Высокие производственные показатели деятельности АО «Ростерминалуголь» в свою очередь обеспечили значительный объем налоговых поступлений. По итогам 2017 года стивидорное предприятие перечислило в бюджеты всех уровней свыше 1,5 млрд рублей: 1,16 млрд рублей в бюджет Ленинградской области , 343 млн рублей в федеральный бюджет и 24,6 млн рублей в бюджет Санкт-Петербурга

Справка об АО «Ростерминалуголь»:

АО «Ростерминалуголь» (порт Усть-Луга, Ленинградская область) − крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, построенный с применением новейших технологий. Грузооборот терминала в 2017 году превысил 25 млн тонн угля.

Терминал был основан в 1996 году в рамках программы по созданию Морского торгового порта Усть-Луга. В 2006 году в присутствии Президента РФ Владимира Путина была введена в эксплуатацию вторая очередь строительства порта − автоматизированный перегрузочный комплекс. С 2016 года «Ростерминалуголь» входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого осуществляет ООО «Управляющая портовая компания».

«Ростерминалуголь» входит в число лидеров портовой отрасли по применению цифровых и автоматизированных технологий. Экологическая безопасность терминала обеспечивается современными системами пылеподавления, ветрозащиты и очистки ливневых вод. В настоящее время «Управляющая портовая компания» реализует проект дальнейшей модернизации порта. Для получения подробной информации посетите сайт www.oao-rtu.ru