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ЦБ одобрил стратегию повышения финансовой доступности
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ЦБ одобрил стратегию повышения финансовой доступности 

Прайм 23 минуты назад
Совет директоров Банка России утвердил стратегию повышения финансовой доступности в России на период 2018–2020 годов, следует из материалов регулятора.
"Совет директоров Банка России 26 марта 2018 года утвердил стратегию повышения финансовой доступности в России на период 2018–2020 годов. Реализация стратегии будет способствовать повышению конкуренции на финансовом рынке, расширению ассортимента финансовых услуг и росту ментальной доступности цифровых каналов их предоставления", — говорится в документе.
Одна из основных целей стратегии — повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для всех потребителей, обладающих стабильным доступом к интернету и дистанционным финансам, также сказано в сообщении ЦБ. Приоритетной целью также является обеспечение приемлемого уровня доступности и качества базовых финансовых услуг (денежные переводы и платежи, сбережения, кредитование и страхование) и их последовательный рост для тех групп потребителей, у которых сегодня нет полноценного доступа к инструментам финансового рынка.
"В частности, ожидается повышение уровня физического доступа к финансовым услугам для потребителей, проживающих в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных или труднодоступных территориях. Меры, описанные в стратегии, позволят повысить финансовую доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства и групп населения с ограниченным доступом к финансовым услугам, в том числе для лиц с низким уровнем дохода, людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных групп населения", — поясняет регулятор.
Отмечается, что меры развития информационно-телекоммуникационной и платежной инфраструктур и цифровых финансовых технологий будут способствовать повышению качества и скорости доступа населения к финансовым услугам, в то время как предусмотренные стратегией меры совершенствования системы защиты прав потребителей финансовых услуг и повышения финансовой грамотности приведут к укреплению доверия потребителей к финансовой системе.
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