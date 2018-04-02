В марте более 30 банков снизили ставки по депозитам юрлиц

В марте более 30 кредитных организаций уменьшили ставки по депозитам юридических лиц.

В целом по депозитам в рублях ставки снижены на 0,01—1,5 процентного пункта.

С 26 марта ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п, до 7,25% годовых. Снижение ставок по депозитам юрлиц в банках продолжится.

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