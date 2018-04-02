В марте более 30 банков снизили ставки по депозитам юрлиц 

В марте более 30 кредитных организаций уменьшили ставки по депозитам юридических лиц.
К примеру, это банк «Нейва», Далена Банк, «Кубань Кредит», «Агророс», «Мегаполис», «Центр-Инвест», «Пермь», Стройлесбанк, Ижкомбанк, Енисейский Объединенный Банк, «Взаимодействие», Газнефтьбанк, Чувашкредитпромбанк, Проинвестбанк, Райффайзенбанк, Энерготрансбанк, «Снежинский», НС Банк, банк «Санкт-Петербург», «Акцепт», Эй Би Ай Банк, Промсвязьбанк, «Открытие», «Александровский», УБРиР, Локо Банк, Запсибкомбанк, Энергомашбанк, Юг-Инвестбанк, Кубаньторгбанк, Челябинвестбанк, ВТБ и др.
В целом по депозитам в рублях ставки снижены на 0,01—1,5 процентного пункта.
С 26 марта ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п, до 7,25% годовых. Снижение ставок по депозитам юрлиц в банках продолжится.
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