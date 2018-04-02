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«Газпром» засекретит список участников закупок
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«Газпром» засекретит список участников закупок 

Вести Экономика 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Новые нормы Положения о закупках "Газпрома" позволят компании не раскрывать названия и имена участников и победителей конкурсов, проводимых "Газпромом".
Совет директоров "Газпрома" 19 марта в очередной раз обновил корпоративное положение о закупках, сообщает "Интерфакс". Согласно новому документу организатор закупки присваивает участнику номер, который используется в сведениях о закупке — без указания наименования (для юрлиц), ФИО (для физлиц) и адреса места нахождения.
Госдума приняла закон о порядке раскрытия сведений о деятельности юридических и физических лиц. Закон "разработан в целях защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и юрлиц, обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения гарантированного финансового сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества", отмечено в пояснительной записке к документу.
Нормы не распространяются на общие случаи раскрытия информации публичными компаниями. Эти нормы касаются лишь особых ситуаций, определенных нормативным актом правительства.
Правительство начало закрывать такими нормами ситуации, связанные с деятельностью госкомпаний. В частности, в ноябре 2017 г. подписано правительственное постановление, согласно которому госкомпании получили право временно, до 1 июля 2018 г., не вносить в реестр договоров сведения о поставщиках и субподрядчиках.
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