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В России подорожало топливо
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В России подорожало топливо 

Авторамблер 47 минут назад
Фото: Авторамблер
Повышение произошло на всех независимых и входящих в нефтяные компании автозаправочных сетях, за исключение «Газпром нефти» и «Лукойла». Дизтопливо за неделю подорожало на 15 копеек, до 40,5 руб. за литр, бензин Аи-92 — на 10 коп., Аи-95 — на 12 коп., до 38,75 руб. и 41,96 руб. соответственно.
Нынешний рост цен оказался самым ощутимым за последние четыре недели, когда топливо дорожало на 1-5 копеек в неделю, отмечают "Ведомости".
Ранее эксперты «Совета по товарным рынкам» (СПТР) предрекли скорое удорожание горючки на АЗС на 5 рублей. А ФАС рассказала о реальной стоимости бензина без учета налогов с каждого этапа — от добычи нефти до реализации. Выяснилось, что литр АИ-95 стоит всего лишь 14 рублей 38 копеек, что в три раза меньше средней цены на заправках.
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