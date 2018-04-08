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В марте в России подорожали овощи, а свинина стала доступнее
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В марте в России подорожали овощи, а свинина стала доступнее 

Вологда.рф 8 апреля 2018
Фото: Вологда.рф
Сезонные овощи начали расти в цене в России. В марте они подорожали на 2-18%.
Самыми востребованными стали картофель, капуста, свекла и морковь. Спрос на них повысил цены на 11,7-18,2%. Еще на 4,4-9,9% подорожали лук, яблоки, виноград и бананы. А вот огурцы и лимоны стали стоить меньше. Согласно данным Росстата, цены на них снизились на 8,2% и 2,8% соответственно.
Дороже стали стоить и куриные яйца. Такая тенденция прослеживалась в марте в 40 регионах России. Ценники выросли на 5,5-17,4%. Также, по оценкам экспертов, в стране стали дороже мороженые кальмары, икра лососевых рыб, овощные консервы для младенцев, йогурты и творожные сырки с шоколадной глазурью.
Снизились в России цены на макаронные изделия, гречневую крупу, горох и фасоль. А вот пшено стало дороже на 2,9%. Мясо куриное, свинина, мясной фарш, мясные консервы для детского питания стали доступнее. В среднем ценник снизился на 0,4-0,9%. Подешевели также сельди, национальные сыры и брынза, сухие молочные смеси для детского питания, мука, мягкие конфеты с шоколадной глазурью.
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