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Россия в марте выполнила соглашение ОПЕК+ на 93%
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Россия в марте выполнила соглашение ОПЕК+ на 93% 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия в марте текущего года выполнила соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 93%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Россия в марте достигла уровня сокращения добычи в 93.4%. Колебания добычи жидких углеводородов в марте вызваны высоким спросом на газ, а также сезонными факторами внутреннего рынка", — сказал Новак.
Он также подчеркнул, что Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке.
Ранее сообщалось, что добыча нефти в России в марте сократилась почти на 280 тысяч баррелей в сутки.
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