Продажи новых легковых машин в России выросли в марте почти на 14% 

В марте продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 13,9%, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В общей сложности в стране было продано почти 157,3 тысяч новых машин, что на 19,2 тысячи больше, чем в марте 2017-го.
Всего с начала года в России было продано 392,9 тысяч автомобилей.
"Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления год к году. С этого момента будет значительно труднее, хотя с другой стороны гораздо более ценно для рынка, достичь существенного роста на постоянной основе. Участники рынка согласны, что дальнейший рост — наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ — улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн штук", — прокомментировал итоги месяца глава Комитета Йорг Шрайбер.