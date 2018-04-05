Продажи новых легковых машин в России выросли в марте почти на 14%

В марте продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 13,9%, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В общей сложности в стране было продано почти 157,3 тысяч новых машин, что на 19,2 тысячи больше, чем в марте 2017-го.

Всего с начала года в России было продано 392,9 тысяч автомобилей.