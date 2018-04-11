Ещё
Недельная инфляция в России составила 0,1%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Недельная инфляция в России составила 0,1% 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в России с 3 по 9 апреля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,9%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, за прошедший период цены на куриные яйца выросли на 1,2%, на сахар и на свинину — на 0,6%, на пшено — на 0,4%.
Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,9%, мясные консервы, молоко, подсолнечное масло, мука и карамель — на 0,2-0,3%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%: белокочанная капуста, картофель, морковь, помидоры подорожали на 1,9-3,5%.
Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, а на дизельное топливо — на 0,2%.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что инфляция в России находится на абсолютно низком уровне.
Газета.Ru: последние новости
Moody's отозвало рейтинги "Русала" Акции "Русала" упали на 30% Орешкин: ослабление рубля может повлиять на инфляцию
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России697
США подняли в воздух самолет «судного дня»173
Рынок отреагировал на заявление Трампа121
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии410
Захарова сделала Трампу ответное предложение57
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение