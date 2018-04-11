Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 3 по 9 апреля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,9%. Об этом говорится в материалах Росстата

Так, за прошедший период цены на куриные яйца выросли на 1,2%, на сахар и на свинину — на 0,6%, на пшено — на 0,4%.

Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,9%, мясные консервы, молоко, подсолнечное масло, мука и карамель — на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%: белокочанная капуста, картофель, морковь, помидоры подорожали на 1,9-3,5%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, а на дизельное топливо — на 0,2%.