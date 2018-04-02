Группы компаний Ideas4Retail и Винни объявляют об объединении

Группа компаний Винни и Группа Ideas4Retail (бренды Hamleys, Disney Игрушки, Imaginarium и Cook House) объявляют об объединении и создании одного из крупнейших розничных игроков в сегменте премиальных детских товаров в России

Объединенная компания будет иметь годовой оборот более 6 миллиардов рублей и управлять 75 собственными магазинами и 10 магазинами по субфраншизе.

Должность генерального директора объединенной компании займет Артем Каграманов. В состав Совета директоров также войдут Роман Саркисян, владелец компании Винни, представители контролирующего акционера Ideas4Retail Александра Мамута и основатель, акционер Ideas4Retail Евгений Бутман

В рамках слияния фонд A&NN предоставит дополнительные инвестиции для активного развития объединенной компании.

«Основными задачами объединенной группы станет дальнейшее активное развитие торговой сети, построение долгосрочных отношений с владельцами брендов, поставщиками и контрагентами, рост акционерной стоимости», — заявляет Роман Саркисян.

«Как инвестор, мы видим значительный потенциал роста сегмента премиальных детских товаров в России. Объединение с Винни позволит достичь значительных операционных и финансовых синергий, а также расширить предложение для наших клиентов с учетом более широкой продуктовой линейки», — прокомментировал представитель фонда A&NN.

«За 7 лет работы на рынке Ideas4Retail стала одной из самых ярких розничных групп. Мы не просто привели в Россию новые, интересные бренды, а создали концепцию эмоционального ритейла и полностью изменили представление о том, каким должен быть детский магазин. Надеюсь, в рамках объединённой компании наши проекты и идеи получат новый толчок к развитию», — добавил Евгений Бутман.

Окончательное закрытие сделки по объединению ожидается во II квартале 2018 года.

О Группе Винни

Одна из ведущих премиальных розничных сетей детских товаров в России. Магазины компании находятся в Москве Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Общая площадь сети превышает 12,000 квадратных метров.

О Группе Ideas4Retail

Ideas4retail — российский розничный оператор, развивающий на российском рынке сети магазинов игрушек Disney Игрушки, Hamleys и Imaginarium, а также собственный проект — товары для кухни Cook House. Всего под управлением Ideas4retail находится 70 магазинов.

О Группе A&NN