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Группы компаний Ideas4Retail и Винни объявляют об объединении
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Группы компаний Ideas4Retail и Винни объявляют об объединении 

Партнерский материал 32 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Группа компаний Винни и Группа Ideas4Retail (бренды Hamleys, Disney Игрушки, Imaginarium и Cook House) объявляют об объединении и создании одного из крупнейших розничных игроков в сегменте премиальных детских товаров в России.
Объединенная компания будет иметь годовой оборот более 6 миллиардов рублей и управлять 75 собственными магазинами и 10 магазинами по субфраншизе.
Должность генерального директора объединенной компании займет Артем Каграманов. В состав Совета директоров также войдут Роман Саркисян, владелец компании Винни, представители контролирующего акционера Ideas4Retail Александра Мамута и основатель, акционер Ideas4Retail Евгений Бутман.
В рамках слияния фонд A&NN предоставит дополнительные инвестиции для активного развития объединенной компании.
«Основными задачами объединенной группы станет дальнейшее активное развитие торговой сети, построение долгосрочных отношений с владельцами брендов, поставщиками и контрагентами, рост акционерной стоимости», — заявляет Роман Саркисян.
«Как инвестор, мы видим значительный потенциал роста сегмента премиальных детских товаров в России. Объединение с Винни позволит достичь значительных операционных и финансовых синергий, а также расширить предложение для наших клиентов с учетом более широкой продуктовой линейки», — прокомментировал представитель фонда A&NN.
«За 7 лет работы на рынке Ideas4Retail стала одной из самых ярких розничных групп. Мы не просто привели в Россию новые, интересные бренды, а создали концепцию эмоционального ритейла и полностью изменили представление о том, каким должен быть детский магазин. Надеюсь, в рамках объединённой компании наши проекты и идеи получат новый толчок к развитию», — добавил Евгений Бутман.
Окончательное закрытие сделки по объединению ожидается во II квартале 2018 года.
О Группе Винни
Одна из ведущих премиальных розничных сетей детских товаров в России. Магазины компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Общая площадь сети превышает 12,000 квадратных метров.
О Группе Ideas4Retail
Ideas4retail — российский розничный оператор, развивающий на российском рынке сети магазинов игрушек Disney Игрушки, Hamleys и Imaginarium, а также собственный проект — товары для кухни Cook House. Всего под управлением Ideas4retail находится 70 магазинов.
О Группе A&NN
Инвестиционный холдинг с фокусом на российский рынок. Холдинг основан в 2002 году и специализируется на приобретении компаний с хорошими экономическими показателями, перспективами роста и ясными возможностями для выхода из бизнеса. Совокупные активы под управлением превышают 2 млрд долл. Офисы группы расположены в Москве, Цюрихе, Лимассоле и Лондоне.
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