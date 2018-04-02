НБД-Банк открыл линию по приему вопросов в преддверии акции «Неделя финансовой грамотности»

С 21 мая по 25 мая в НБД-Банке пройдет акция «Неделя финансовой грамотности», сообщает пресс-служба банка.

В преддверии акции специалисты банка начали прием вопросов от населения, касающихся банковских продуктов и финансовых инструментов. Любой желающий может направить обращение через раздел «Обратная связь» на сайте банка https://nbdbank.ru, написать в разделе «Комментарии» в группах банка в социальных сетях — Фейсбук, Вконтакте и Одноклассники, а также задать вопрос специалистам call-центра по телефонам (831) 22-000-22 или 44-000-44. На каждое обращение будет дан профессиональный ответ сотрудниками НБД-Банка.

«НБД-Банк всецело поддерживает позицию Министерства финансов Центрального Банка по вопросам повышения финансовой грамотности населения. В связи с этим принято решение провести масштабную акцию, которая будет содействовать процессу формирования у населения разумного финансового поведения, принятия обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам. Так, в рамках «Недели финансовой грамотности» — с 21 мая по 25 мая — каждый день будет посвящен определенной теме: сбережениям, кредитованию, безопасному использованию платежных инструментов. Специалисты в офисах НБД-Банка проконсультируют граждан и ответят на все интересующие вопросы. Также в период проведения акции будут действовать специальные тарифы для клиентов и привлекательные предложения на отдельные банковские услуги», — отметил начальник управления по развитию филиальной сети

ПАО «НБД-Банк» Андрей Ардабьевский.

Программа мероприятий в рамках «Недели финансовой грамотности»:

21 мая (понедельник) — «Инструменты формирования сбережений»;

22 мая (вторник) — «Ведение финансовой деятельности»;

23 мая (среда) — «Кредитование. Виды кредитных инструментов»;

24 мая (четверг) — «Банк и Я. Спектр банковских услуг для решения различных жизненных задач»;

25 мая (пятница) — «Грамотное и безопасное использование современных платежных инструментов».