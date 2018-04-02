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Банк «Ассоциация» внес изменения в тарифы по дебетовым картам
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Банк «Ассоциация» внес изменения в тарифы по дебетовым картам 

Банки.ру 46 минут назад
Нижегородский банк «Ассоциация» повысил стоимость обслуживания по дебетовым картам платежной системы Mastercard. Счет можно открыть в рублях, долларах или евро. Срок действия карт Maestro — три года, остальных — два года.
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Стоимость выпуска карты Cirrus/Maestro составит 700 рублей, 12 долларов или 10 евро, Mastercard Mass — 1 тыс. рублей, 17 долларов или 15 евро, Mastercard Gold — 2 тыс. рублей, 24 доллара или 21 евро. Плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия.
Кроме того, банк снизил комиссию за снятие денежных средств в устройствах сторонних банков. Теперь она составляет 1%, но не менее 3 долларов. Снять наличные в банкоматах и ПВН банка, как и прежде, можно бесплатно.
«Плата за СМС-информирование увеличена и будет взиматься в размере 45 рублей, 0,8 доллара или 0,6 евро в месяц. Тарифы по выпускаемым банком картам платежной системы «Мир» остались прежними», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
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