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Рубль снизился к бивалютной корзине в начале торгов
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Рубль снизился к бивалютной корзине в начале торгов 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Доллар и евро укрепились при открытии торгов на Мосбирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Фото: Московская биржа
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 57,16-57,23 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 57,21 руб. — это на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Между тем, курс евро составил 70,5 руб., повысившись на 6,75 коп. относительно отметки предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 6,61 коп. до 63,19 руб. Активность торгов на мировых рынках по-прежнему снижена. Как сообщали «Вести. Экономика», многие крупные финансовые центры были закрыты в конце прошлой недели в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница). Биржи Австралии, Новой Зеландии, Гонконга, Великобритании и Германии остаются закрытыми в понедельник, тогда как на рынке США возобновятся торги. К 10:00 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,63% и составила $69,78 за баррель. Цена майских контрактов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,45% до $65,23 за баррель. Данные Baker Hughes показали в четверг, что американские энергетические компании сократили число буровых установок впервые за три недели. Число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 29 марта сократилось на 7 до 797 единиц.
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