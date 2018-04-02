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Запасы Тамбейского месторождения «Газпрома» достигли 3,5 трлн кубометров
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Запасы Тамбейского месторождения «Газпрома» достигли 3,5 трлн кубометров 

Rambler News Service 55 минут назад
Запасы Тамбейского месторождения «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) достигли в 2017 году 3,5 трлн кубометров по категориям С1+С2, говорится в материалах Роснедр. Прирост запасов месторождения по итогам года составил 1,6 трлн кубометров.
Как отмечает ведомство, геологоразведочные работы «Газпрома» позволили объединить открытые ранее Западно-Тамбейское, Северо-Тамбейское и Тасийское месторождения (общая оценка запасов газа трех месторождений составляла 1,9 трлн кубометров) в единое Тамбейское месторождение.
«В 2017 году на государственный учет поставлены запасы по Тамбейскому газоконденсатному месторождению за счет проведенных ПАО «Газпром» геологоразведочных работ, которые позволили прирастить запасы газа в объеме 1,6 трлн кубометров. Оценка запасов газа Тамбейского месторождения, расположенного в ЯНАО, по категориям С1+С2 составляет 3,5 трлн кубометров», — говорится в материалах Роснедр.
В середине февраля глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что запасы газа Тамбейской группы месторождений [составляют] (https://rns.online/energy/Zapasi-gaza-Tambeiskoi-gruppi-mestorozhdenii-Gazproma-dostigli-77-trln-kubometrov—2018-02-16/) 7,7 трлн кубометров.
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