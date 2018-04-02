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Доходы бюджета от платежей за лицензии на нефтегазовые участки в 2017 году составили 51,5 млрд руб.
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Доходы бюджета от платежей за лицензии на нефтегазовые участки в 2017 году составили 51,5 млрд руб. 

Rambler News Service 58 минут назад
Суммарные доходы госбюджета от разовых платежей составили 66,3 млрд рублей.
«Доходы федерального бюджета от разовых платежей составили 66,3 млрд рублей (в том числе углеводородное сырье — 51,5 млрд рублей, твердые полезные ископаемые — 14,7 млрд рублей)», — отмечает ведомство.
В 2017 году общее количество выданных лицензий составило 2,438 тыс. (в том числе 816 на углеводородное сырье, 700 на твердые полезные ископаемые, 922 на подземные воды), общее количество проведенных аукционов и конкурсов составило 369 (в том числе 130 на углеводородное сырье, 239 на твердые полезные ископаемые).
В то же время, отмечают Роснедра, по итогам 2017 года поставлены на государственный учет запасы углеводородов по 75 новым месторождениям (открытия 2017 года) с извлекаемыми запасами по категориям С1+С2: нефти — 260,8 млн тонн; свободного газа — 105,9 млрд кубометров и конденсата — 11,0 млн тонн.
В целом по результатам проведенных геологоразведочных работ прирост запасов жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) по категории АВ1С1 составил 550 млн тонн, газа (свободный газ и газ газовых шапок) по категории АВ1С1 — 890 млрд кубометров.
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