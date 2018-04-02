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Трудинспекции могут разрешить взыскивать зарплатные долги
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Трудинспекции могут разрешить взыскивать зарплатные долги 

Время бухгалтера 56 минут назад
Минтруд предлагает ввести в ТК РФ новую статью, в которой трудинспекциям разрешат взыскивать с работодателей долги по зарплате. Судебное решение для этого не потребуется.
Собирать деньги будут приставы на основании решения инспектора, которое авторы инициативы приравняли к исполнительным документам. Такое решение инспектор примет, если компания не выполнит требования о выплате работникам зарплат. Если фирма не согласится с требованиями, то она сможет оспорить это решение в суде не позже десяти дней после того, как получит документ.
Если компания и сотрудники решили реструктуризирвать зарплатный долг, и соглашение заключили не больше чем на два месяца, то принудительного взыскания не будет.
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