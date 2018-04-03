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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов 

Вести Экономика 40 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине после падения цен на нефть накануне.
Фото: Московская биржа
Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 57,42-57,6 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 57,52 руб., повысившись на 3,25 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Тем временем курс евро составил 70,86 руб. — это на 12,5 коп. выше отметки предыдущего закрытия.
Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 7,41 коп. — до 63,52 руб.
Нефть дорожает после падения цен по итогам предыдущих торгов, наблюдавшегося на фоне опасений по поводу торговой войны США и Китая.
К 10:01 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,4% и составила $67,91 за баррель.
Цена майских контрактов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,3% — до $63,2 за баррель.
[МНЕНИЕЭКСПЕРТА=TELETRADE] Мнение эксперта TeleTrade
Анастасия Игнатенко (Ведущий аналитик ГК TeleTrade): [TELETRADELOGO] Подешевевшая накануне нефть вновь обнажила слабость российской валюты. Риски торговой войны между США и Китаем, которые многие игроки позабыли на время, вновь обострились с новой силой после возвращения американских инвесторов с пасхальных каникул.
Тем не менее, мы вправе констатировать, что новых глобальных инфоповодов для распродаж рубля не появилось, а значит, в ближайшее время судьба пары USDRUB будет решена техническим способом.
Сейчас на ее дневном графике образовалась некая консолидация с верхней границей в районе 57,65 руб. и нижней на уровне 56,60 руб. Эта консолидация приняла форму «треугольника» и в зависимости от того, в какую из сторон будет пробита фигура, мы праве ожидать роста/снижения пары как минимум на величину ее высоты, а это минимум 2 руб.
Однако с учетом изменения картины на рынке нефти, все более реальным становится сценарий дальнейшего роста доллара США против рубля в направлении уровня 59,50 руб. [TELETRADEPIXEL] [/МНЕНИЕЭКСПЕРТА]
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