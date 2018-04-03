Рубль продолжает сдавать позиции на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 57,51 рубля, курс евро повысился на 13 копеек, до 70,86 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта продолжает сдавать позиции, несмотря на отскок нефти, указывает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена . Цена на нефть по марке Brent пытается расти после значительной просадки в понедельник, отмечает он.

«Стоимость нефти марки Brent снизилась в американскую сессию в ответ на эскалацию торговой войны между США Китаем . В воскресенье Китай ввел импортные пошлины на американские товары», — напоминает аналитик «Альпари» Владислав Антонов

Продуктовый виджет

Во вторник участники рынка будут ожидать данные по энергоносителям от Американского института нефти, продолжает Марчена. «На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 57—57,96 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70,11—71,35 рубля», — комментирует эксперт.

Коррекция нефти для рубля это позитивный фактор, согласен Антонов. Но участники рынка его могут проигнорировать, допускает он, так как цена упала ниже 68 долларов за баррель. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 67,92 доллара

«Я считаю, что у рубля мало причин для укрепления и по-прежнему жду от пары USD/RUB роста до 57,8 рубля, а от пары EUR/RUB — до 71,25 рубля», — комментирует эксперт.