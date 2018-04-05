Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 10 копеек ­— до 57,55 рубля, курс евро опустился на 2 копейки и составил 70,54 рубля. Стоимость нефти составила 67,8 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости»