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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро
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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Вести Экономика
Комментарии
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 10 копеек — до 57,55 рубля, курс евро опустился на 2 копейки и составил 70,54 рубля.
Стоимость нефти составила 67,8 доллара за баррель по марке Brent, передает
РИА «Новости»
.
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