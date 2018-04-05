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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро
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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 10 копеек ­— до 57,55 рубля, курс евро опустился на 2 копейки и составил 70,54 рубля.
Стоимость нефти составила 67,8 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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