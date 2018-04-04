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Рубль подешевел к доллару и евро
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Рубль подешевел к доллару и евро
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Комментарии
Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 9 копеек — до 57,66 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек — до 70,75 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 0,29% — до 67,92 доллара за баррель, передает
РИА «Новости»
.
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