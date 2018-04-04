Ещё
Рубль подешевел к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль подешевел к доллару и евро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 9 копеек — до 57,66 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек — до 70,75 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 0,29% — до 67,92 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Миллер пообещал многократное снижение транзита газа через Украину ЕК намерена закрыть антимонопольное дело Газпрома Нафтогаз пригрозил арестом акций «Северного потока – 2»
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе109
Путин заявил о полном разгроме ИГ259
Украине «перекроют» Керченский пролив768
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»53
Американский офицер убил жену из России30
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение