Ещё
Результаты «Системы» за IV кв отразят убыток от соглашения с «Роснефтью», — Аналитики ФК «Уралсиб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

Результаты «Системы» за IV кв отразят убыток от соглашения с «Роснефтью», — Аналитики ФК «Уралсиб» 

Прайм 46 минут назад
Фото: Прайм
Во вторник, 3 апреля, АФК «Система» (SSA LI — рекомендация пересматривается) опубликует результаты за 4 кв. 2017 г. по МСФО. В отчетном квартале компания должна отразить убыток в размере 100 млрд руб. от мирового соглашения по спору с Роснефтью (ROSN RX — ДЕРЖАТЬ) и Башнефтью (BANE RX — ДЕРЖАТЬ). Мы ожидаем, что консолидированная выручка Системы сократится на 2% (здесь и далее — год к году) до 183 млрд руб. (3,1 млрд долл.), а OIBDA увеличится на 14% до 46,4 млрд руб. (795 млн долл.) при рентабельности по OIBDA в 25,4%. Мы также ожидаем, что до разовых статей компания покажет чистый убыток в размере 596 млн руб. (10 млн долл.).
С учетом эффекта мирового соглашения с Роснефтью мы прогнозируем чистый убыток на уровне 101 млрд руб. (1,7 млрд долл.).
Ожидаем умеренных результатов по большинству непубличных подразделений. В лесопромышленном сегменте (ГК «Сегежа») мы прогнозируем выручку в размере 11,2 млрд руб. (192 млн долл.), а OIBDA — 1,1 млрд руб. (19 млн долл.). В сельскохозяйственном подразделении мы ожидаем выручку на уровне 2,4 млрд руб. (41 млн долл.) и OIBDA — 150 млн руб. (3 млн долл.). Технологический дивизион (РТИ Системы), по нашей оценке, получит выручку в размере 11,7 млрд руб. (201 млн долл.) и OIBDA объемом 1,3 млрд руб. (22 млн долл.). Мы прогнозируем выручку Медси на уровне 3,3 млрд руб. (56 млн долл.), OIBDA — 321 млн руб. (6 млн долл.) Также начиная с отчетного квартала компания перестанет консолидировать в своей отчетности результаты SSTL благодаря закрытию сделки по объединению ее активов с RCom.
Корпоративные новости могут оказаться важнее финансовых. Завершение конфликта с Роснефтью фактически позволяет Системе сконцентрироваться на своей основной деятельности. Недавняя смена менеджмента и планируемое изменение структуры управления активами могут принести более важные новости для рынка, чем финансовые результаты. Наша рекомендация по акциям Системы в настоящее время пересматривается.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" Таджикская авиакомпания остановила полеты по 9 направлениям в РФ по предписанию Росавиации РФ при отсутствии объяснений Лондона по "Аэрофлоту" может применить аналогичные действия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю23
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России319
«Россия сорвалась с цепи»1114
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать176
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
02:04
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
Шоу-бизнес
03:43
Натали трагически потеряла третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение