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Гительсон оспорил взыскание 11,4 миллиардов рублей по долгам Инкасбанка
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Гительсон оспорил взыскание 11,4 миллиардов рублей по долгам Инкасбанка 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу бывшего председателя совета директоров и бенефициара обанкротившегося Инкасбанка Александра Гительсона на взыскание с него и двух других бывших топ-менеджеров кредитной организации около 11,4 миллиарда рублей в рамках привлечения к субсидиарной ответственности по долгам банка, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».
"Гительсон Александр Владимирович — апелляционная жалоба на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2018", — сообщается в карточке дела.
Дата рассмотрения апелляции в суде второй инстанции пока не назначена. Оспариваемое решение арбитража Петербурга принято по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении бывших контролирующих лиц Инкасбанка к субсидиарной ответственности по его долгам.
Петербургский арбитраж рассматривал заявление АСВ третий раз. Ранее, в июле 2014 года и в ноябре 2016 года, суд взыскивал с Гительсона более 5 миллиардов рублей, с другого экс-председателя правления банка Татьяны Лебедевой — более 6 миллиардов рублей, с ее заместителя Людмилы Саморуковой — более 280 миллионов рублей. В новом решении суд установил солидарную ответственность всех троих на всю сумму убытков, причиненных ими банку, — около 11,4 миллиарда рублей.
"Разница между размером неисполненных требований кредиторов ОАО «Инкасбанк» и суммой вырученных от реализации имущества банка средств составляет 11,37 миллиарда рублей, исходя из которой определяется общий размер субсидиарной ответственности ответчиков", — указывается в решении суда первой инстанции в пользу АСВ.
Арбитраж в мае 2009 года признал Инкасбанк банкротом. В апреле 2016 года суд удовлетворил заявление Гительсона о собственном банкротстве, в отношении него введена процедура реализации имущества. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 18 апреля. В рамках этого дела в реестр требований кредиторов бывшего банкира включена, в частности, задолженность перед комитетом финансов Ленинградской области на 1,5 миллиарда рублей. Гительсон контролировал ряд банков, в том числе Выборг-банк, Уральский трастовый банк и сербский банк «Баня Лука».
Ранее Гительсон был осужден на 3 года лишения свободы за хищение 1,8 миллиарда рублей из бюджета Ленинградской области. Выйдя на свободу, он уехал в Австрию. Как сообщало ГСУСК по Петербургу, в июле 2017 года Гительсон был вызван к следователю для предъявления ему обвинения по делу о присвоении более 20 миллиардов рублей, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон в назначенный день к следователю не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В начале октября Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление об его заочном аресте.
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